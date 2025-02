Escolas em estado crítico serão reformadas em Camaçari

Caetano vistoriou escolas em Camaçari - Foto: Divulgação

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, vistoriou, na manhã desta terça-feira, 21, duas das 17 escolas municipais que não possuem condição de receber os estudantes no dia 10 de fevereiro, quando voltam as aulas no município. Acompanhado do secretário de Educação, Márcio Neves, vereadores e técnicos da Prefeitura, Caetano inspecionou a Escola Felix Joaquim de Moraes e o Centro Educacional Maria Quitéria.

Leia também

>> Após visita técnica, prefeito de Camaçari diz que reconstruirá estádio

>> “Terra arrasada”, diz Luiz Caetano após assumir gestão de Camaçari

>> Caetano diz ter encontrado saúde de Camaçari em situação caótica

As duas unidades escolares enfrentam graves problemas estruturais, falta de manutenção e infraestrutura. Na Escola Félix Joaquim de Moraes, por exemplo, há a infestação de ratos, problemas na rede elétrica e falta de sanitários para funcionários. Já no Maria Quiteria, a quadra esportiva está interditada, o mobiliário é antigo e existe a necessidade de reparos na rede de drenagem.

Equipes das secretarias de Educação e Infraestrutura, e da Defesa Civil participam do mutirão de reforma, limpeza e ajustes para que todas as escolas municipais tenham condição de receber os estudantes na volta às aulas.

"Autorizei a reforma nas escolas que precisam de intervenções emergenciais para que a gente garanta as aulas no dia 10 de fevereiro. Nossas equipes estão fazendo todo o trabalho de limpeza, consertando telhados, nos reservatórios de água, drenagem, para que haja condição realmente de funcionar a partir do dia 10", disse Caetano, lamentando que uma cidade como Camaçari esteja com as escolas desta forma: "Eu ganhei a eleição porque o povo já sabia que a cidade estava desse jeito".

Segundo o secretário de Educação, Márcio Neves, a gestão ainda está enfrentando problema de dívidas com fornecedores. "Todos os dias fornecedores vão à Seduc apresentar faturas de dívidas não pagas. Encontramos um empréstimo de 4 milhões de dólares que vamos ter que pagar. Todos os dias chega muita cobrança lá. As dívidas hoje ultrapassam mais de 40 milhões de reais na Seduc, fruto do governo passado não ter deixado restos a pagar", falou.