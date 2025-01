Após visita técnica, prefeito de Camaçari diz que reconstruirá estádio

Visita aconteceu nesta quarta-feira, 15 - Foto: Assessoria | Prefeitura de Camaçari

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), criticou a situação do estádio municipal Fernando Ferreira Lopes após visita técnica ao local nesta quarta-feira, 15. Na oportunidade, o petista afirmou que reconstruirá o equipamento, que já recepcionou os jogos do Campeonato Baiano.

“Esse gramado aqui foi um dos melhores gramados da Bahia, olha o estado que se encontra. Olha como deixaram o estádio municipal de Camaçari: completamente destruído, parece mais um cenário de filme de terror. Vamos ter que reconstruir, fazer um novo estádio para a cidade”, criticou Caetano.

O prefeito ainda lembrou a reforma que protagonizou no equipamento durante o seu segundo mandato, em 2005, e tem capacidade para 7 mil pessoas. À época, a restauração teve o objetivo de fomentar a competição estadual que tinha a presença dos times locais: Camaçari Futebol Clube e Camaçariense.

“Eu estou fazendo questão de vir para mostrar para a sociedade, mostrar para o povo: oito anos do governo passado e olha o que aconteceu com os nossos equipamentos públicos, com as nossas políticas públicas. Mas, se Deus quiser, nós vamos junto com o povo, com o Governo do Estado, Governo Federal, de mãos dadas nós vamos juntos reconstruir cada parte de Camaçari”, reforçou.

A visita contou com a presença de equipes da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv), que tem sede no espaço, além da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) e da Defesa Civil.