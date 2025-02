Caetano envia projeto de reajuste salarial para professores de Camaçari

Com a aprovação do PL, o reajuste deve entrar em vigor rapidamente - Foto: Patrick Abreu / PMC

A Prefeitura de Camaçari encaminhou para a Câmara Municipal o Projeto de Lei (PL) que prevê o reajuste linear de 6,27% nos salários dos professores municipais. A proposta, assinada pelo prefeito Luiz Caetano, foi enviada nesta segunda-feira, 27.



O percentual, que inclui reposição da inflação e ganho real, foi definido após negociações entre a Secretaria de Educação (Seduc) e o Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Camaçari (Sispec).

“Estamos cumprindo nossos compromissos com a sociedade, e a educação será sempre uma prioridade. Estamos focados em melhorar a alfabetização, ampliar o ensino integral, atender à educação no campo e investir na política de creches”, afirmou o prefeito, que também destacou que a iniciativa reforça o compromisso com a valorização dos professores e a melhoria da qualidade do ensino público.



O secretário de Educação, Márcio Neves, explicou que este é um marco para a categoria. “Depois de oito anos, conseguimos assegurar um reajuste linear que respeita a orientação da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) e atende tanto os professores em atividade quanto os aposentados. Além disso, foi estabelecido o compromisso de criar uma comissão conjunta entre o governo e o sindicato para reavaliar a tabela salarial e corrigir distorções para professores com titulações específicas”, detalhou Neves.

A presidente do Sispec, Sara Santiago, destacou a agilidade do novo governo em atender à pauta da categoria. “Depois de anos de espera, finalmente estamos sendo ouvidos. Esse é o início de um diálogo que sinaliza uma gestão comprometida com a valorização da educação e dos professores”, afirmou.

A proposta tramita em regime e pode ser votada nesta terça-feira, 28, em sessão especial. A negociação se deu a partir de conversas entre a Secretaria de Educação e o Sispec.

Com a aprovação do PL, o reajuste deve entrar em vigor rapidamente, reforçando o compromisso da gestão com a educação e a valorização dos servidores públicos.