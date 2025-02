Hospital Geral de Camaçari receberá investimento para ampliação e modernização

Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano e o governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação

O Hospital Geral de Camaçari (HGC) será modernizado e ampliado através de um investimento de R$ 18,7 milhões feito pelo Governo do Estado da Bahia. A Metro Engenharia, vencedora da concorrência pública, foi contratada pela Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador (Conder) na última sexta-feira para elaborar os projetos e executar as obras.

A ampliação do complexo hospitalar incluirá a criação de 20 novos leitos de UTI, divididos igualmente entre atendimento pediátrico e adulto. O centro cirúrgico também será beneficiado, passando de quatro para seis salas. As melhorias contemplam ainda a modernização da cozinha, refeitório e central de esterilização (CME).

Com previsão de início para os próximos 15 dias, as obras devem ser concluídas em um ano. Esta iniciativa faz parte de um conjunto de ações planejadas entre o prefeito Luiz Caetano e o governador Jerônimo Rodrigues desde antes da posse do atual gestor municipal.

O plano de fortalecimento da saúde pública em Camaçari inclui também a construção de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nos distritos de Monte Gordo e Abrantes, que já estão em andamento.