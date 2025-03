Traficante da Bahia é flagrado por câmera em bloco de carnaval de SP

Traficante foi abordado por equipe da Guarda Municipal, em meio a multidão de um dos blocos que desfilavam - Foto: Divulgação

Um traficante de drogas foragido da Justiça da Bahia desde março de 2023 foi preso pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo prendeu na tarde desse sábado, 22,

Iverton Vicente dos Santos, de 29 anos foi identificado em meio a um bloco de Carnaval pelas câmeras de monitoramento e reconhecimento fácil do programa Smart Sampa, da Prefeitura paulistana.

O homem caminhava pela Rua Augusta, região central da capital, quando foi identificado como procurado pelo programa. Ele foi seguido e abordado por uma equipe de GCMs em meio a multidão de um dos blocos que desfilaram pela cidade.



De acordo com a Polícia Civil baiana, ele integra uma organização criminosa que atuava na cidade de Irecê, onde gerenciava o tráfico de drogas e coordenava a distribuição de entorpecentes para pontos de venda.

A identificação dele foi possível porque o banco de dados de foragidos da Justiça está conectado à rede do Smart Sampa. De acordo com a prefeitura, desde novembro, as câmeras do programa já auxiliaram na prisão de 711 foragidos e de outros 1.866 criminosos em flagrante, além do encontro de 34 pessoas desaparecidas.

Existem neste Carnaval de São Paulo, 365 equipamentos espalhados pelos 14 megablocos, além de 20 drones.

A ferramenta permitiu que criminosos condenados por estupro, assassinato e até mesmo integrantes de facções criminosas e da máfia chinesa fossem reconhecidos pelas câmeras e levados de volta ao sistema prisional.

Iverton Vicente dos Santos foi conduzido ao 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins, onde permanece à disposição da Justiça.