Dupla que deu prejuízo de R$1 milhão em joalheria da Barra é presa

Material foi encontrado com os suspeitos - Foto: Divulgação Polícia Civil

Dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos a joalherias foram presos, neste sábado, 22, em Itaquaquecetuba, interior de São Paulo, por agentes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Bahia e do estado de São Paulo. Eles estavam com mandados de prisão preventiva em aberto. Os nomes deles não foram revelados.

Com passagens por crimes praticados na Bahia, Pará, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, um dos suspeitos é investigado por envolvimento no furto ocorrido em uma joalheria em um centro de compras no bairro da Barra, em Salvador, no dia 26 de janeiro deste ano. Do local foram levadas 99 joias, entre anéis, pulseiras e brincos, avaliados em mais de R$ 1 milhão. Um segundo envolvido é procurado pela polícia.

A quadrilha é oriunda de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, cidade que faz divisa com o Distrito Federal. Na prática do crime, os homens tinham acesso às joalherias pelos dutos do ar-condicionado e depois arrombavam os cofres utilizando ferramentas específicas.

“Por meio de recursos de inteligência e investigação realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Salvador, conseguimos identificar a quadrilha especializada, com atuação em diversos estados do Brasil”, informou o Delegado Thomas Galdino, diretor do Deic.

Com os suspeitos foram apreendidos diversos materiais destinados a arrombamentos. Eles foram detidos, quando se organizavam para praticar outro furto. A dupla está à disposição da Justiça e deve ser transferida para a Bahia.