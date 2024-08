Salvador: dupla rouba loja em shopping e leva R$ 500 mil em joias

Informações preliminares apontam que os suspeitos entraram no shopping com um controle remoto - Foto: Leilane Teixeira

Duas pessoas invadiram uma loja no Salvador Shopping, em Salvador, e roubaram cerca de R$ 500 mil em joias. A ação aconteceu no último domingo, 11, Dia dos Pais.

Informações preliminares apontam que os suspeitos entraram no centro de compras com um controle remoto que permitiu a abertura da porta da loja. Por possuírem o dispositivo de abertura do portão, os assaltantes não despertaram suspeitas da equipe de segurança do shopping.

Em nota, a assessoria do Salvador Shopping informou que “a equipe de segurança do shopping foi acionada no dia 11/8 por funcionários de uma das lojas, que relataram o furto ocorrido dentro da unidade. O shopping reafirma que prestou suporte e continua à disposição das autoridades policiais para a investigação do caso.”

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), investigará o caso. A instituição disse ainda que está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar os autores.