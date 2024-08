Caveirão é usado em entrega de intimação em Salvador; Veja vídeo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã desta quinta-feira, 15, moradores do Curuzu se depararam com um veículo blindado da Polícia Federal (PF) para apoaiar na entrega de uma intimação na localidade. O veículo, que pertence ao Grupo de Pronta Intervenção da PF, é semelhante ao "caveirão" usado Bope, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que os policiais chegam ao local e entram em uma residência. Veja vídeo:

De acordo com a PF, a ação desta quinta foi para a entrega de uma intimação a um cidadão. E que, por ser uma área de conflito, o uso do veículo blindado foi necessário.