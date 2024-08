Rua de tradicional procissão em Ilhéus fica alagada após chuva

Rua São Jorge é trecho de tradicional procissão na cidade - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A rua São Jorge, localizada no bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus, sul da Bahia, ficou alagada após as chuvas atingiram a cidade nos últimos dias. Em relatos enviados ao Portal A TARDE, moradores citaram que o local é trecho da tradicional procissão de Nossa Senhora da Vitória, que acontece nesta quinta-feira, 15.

Fotos nas redes sociais mostram o estado da rua, ainda com grande quantidade de água e com entulhos, o que impede o trânsito da população. Questionado pelo Portal A TARDE sobre o cortejo.

"Hoje é feriado aqui, aí é onde passa a procissão da Santa [...] Para passar ali, só se eles passarem por uma outra rua", relatou um dos moradores, comerciante na região, em condição de anonimato.

A procissão de Nossa Senhora da Vitória, padroeira de Ilhéus, é um dos principais eventos religiosos do município. A data, 15 de agosto, também é feriado na cidade. O Portal A TARDE tentou contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a fim de saber o que a pasta tem feito para lidar com os problemas de alagamento, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.