"Mulher que trabalha não fica subordinada a comida", dispara Lula

Presidente da República volta a falar sobre inserção da mulher no mercado de trabalho - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a frisar, nesta quinta-feira, 15, a importância da inserção da mulher no mercado de trabalho para não ficar "subordinada ao prato de comida".

Leia mais

>> Mulher sem profissão corre risco de ser agredida por marido, diz Lula

>> Clã Bolsonaro se irrita com Nunes após vídeo com algoz

Não é a primeira fala de Lula no mesmo sentido. No início do mês, em outra agenda, o presidente da República afirmou que a mulher sem profissão está vulnerável a sofrer agressões do marido.

“Uma mulher que trabalha não fica subordinada ao prato de comida que o marido pensa que é tudo que ela deseja na vida. Uma mulher que não trabalha fica subordinada às grosserias de um marido porque não tem respeito", disse o presidente, que subiu o tom nas críticas aos homens.

“Aquele cara que fica sentado na frente da televisão pedindo: me dá uma cerveja, me dá não sei das quantas, pegue não sei o que para mim, pega minha toalha, minha cueca. Não. Ele que vá pegar, porque a mulher também tem o direito de ver o jogo”, disparou Lula.