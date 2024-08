Mulher sem profissão corre risco de ser agredida por marido, diz Lula

Presidente da República fala sobre violência doméstica - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira, 2, que mulheres que não possuam profissão ou independência financeira podem acabar sendo vítimas da violência doméstica. O alerta aconteceu durante agenda voltada para a educação, em Fortaleza.

"Uma mulher sem profissão vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Vai casar e, se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela vai ficar com ele porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que seja violento contra mulher", disparou o presidente, que reforçou a afirmação.

"Uma mulher que é bem formada, que se chegar em casa e o marido for daqueles bem ranzinza, fala o seguinte ‘não sou sua empregada, sua filha, sou sua mulher. Se não me tratar com respeito, vou embora’", completou o petista.

A declaração ocorreu após o presidente se envolver em uma polêmica no mês de julho, quando também falou sobre um assunto em uma reunião com ministros.

"Hoje, eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Haddad, que mostra que depois de jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corinthiano, tudo bem. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então, eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui", disse na ocasião.