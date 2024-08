Eleições 2024: Polícia Civil apresenta plano operacional

O plano operacional foi apresentada nesta quinta-feira, 15, no Tribunal de Justiça da Bahia - Foto: Divulgação | PC

A atuação da Polícia Civil para a promoção da tranquilidade e do equilíbrio democrático durante as Eleições 2024, alinhada com as demais instituições e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), foi apresentada nesta quinta-feira, 15, no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em Salvador.

O plano operacional foi mostrado durante o Workshop “Direito Eleitoral e a Atuação da Polícia Judiciária no estado da Bahia". O evento contou com as presenças do subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, e a da Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito.

Leia também:

>> Marçal promete revelar nomes de adversários que cheiram 'pó'; assista

>> Eslane Paixão lança chapa 100% feminina para a prefeitura de Salvador

>> Del oficializa candidatura à Prefeitura de Simões Filho

A Polícia Civil esclareceu a atuação tática, estratégica e operacional, que será empregada nas unidades da instituição nos 417 municípios, durante a apresentação do coordenador de Operações de Polícia Judiciária, delegado Artur Guimarães.

O evento também contou com as participações do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Abelardo Paulo da Matta Neto, do procurador-geral da Justiça, Pedro Maia Souza Marques, entre outras autoridades.