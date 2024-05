Homens armados assaltam loja da Vivara dentro do Shopping Parela | A TARDE

Um assalto a mão armada aconteceu na noite desta quinta-feira, 25, na loja de joias Vivara, que fica localizadas dentro do Shopping Paralela, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o ato criminoso teria sido cometido por três indivíduos armados que adentraram as dependências do local.

Relógio e várias peças de ouro e prata foram levados pelos criminosos. Funcionárias do estabelecimento chegaram a ser rendidas pelos indivíduos.

Em contato com o Portal A TARDE, o Shopping Paralela confirmou a ocorrência e informou que acionou a polícia, que está investigando o caso. "Não houve vítimas e o centro de compras está à disposição para colaborar com as autoridades".