Carnaval: Salvador terá quatro portais de abordagem a mais em 2025

Os Portais de Abordagem para o Carnaval deste ano já estão ativados. As estruturas entraram em operação, neste sábado, 22, durante o Fuzuê, festa que antecede a folia de Momo e que aconteceu na Avenida Oceânica, entre os bairros de Ondina e Barra.

Para este ano, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/ BA) disponibilizou 47 estruturas, quatro a mais que no Carnaval de 2024. Os equipamentos estão distribuídos nos principais circuitos do carnaval e têm como intuito fiscalizar o acesso dos foliões e assegurar que itens proibidos não entrem nos espaços da folia.

“Nosso objetivo é garantir a tranquilidade dos policiais militares que estão trabalhando e fazer a proteção do folião. Nós fazemos isso retendo objetos que são proibidos, como pistolas d'água, tesourinha e cortadores de unha, canivetes e facas, que muitas vezes podem ser utilizados como arma”, afirmou o tenente-coronel Edmilton, um dos coordenadores dos portais de abordagem,

O advogado e bibliotecário Fábio Gonzaga aprova a iniciativa. “É importante que a gente tenha uma abordagem dessa, tendo em vista a estrutura da festa, a própria violência na cidade”, declarou o rapaz.

Outra também que enxerga com bons olhos as estruturas é a psicopedagoga e terapeuta Ingrid Freitas, folião assídua do Fuzuê. “O portal traz uma segurança para nós, foliões, principalmente a gente que traz crianças. É importante, sim, que faça essa investigação do que trouxe. Eu acho uma abordagem necessária para o carnaval, inclusive depois disso a violência diminuiu”, afirmou ela.

Os eventos pré-carnavalescos, que ocorrem até a próxima quarta-feira (26), contam com a estrutura de segurança reforçada e a atuação de 1,3 mil policiais militares, de diversas unidades. Os agentes estão distribuídos nos circuitos e áreas adjacentes, como estações de transbordo e principais vias de tráfego. A tropa tem o apoio de viaturas, cavalos, aeronaves e drones.

O coronel Ricardo Passos, comandante do CRPC Atlântico, explicou como funciona o esquema de segurança. “O policiamento começa pelas principais vias de acesso, aqui da região do Circuito Tapajós. As pessoas que vêm para esse local já começam a ver o policiamento de duas e quatro rodas, todos os acessos estão fechados por Portais de Abordagem, para evitar qualquer material que vá contra a integridade física das pessoas que estão dentro do evento”, pontou o comandante.

A estrutura montada ainda tem o suporte da tecnologia, com câmeras de videomonitoramento inteligente, que fará reconhecimento facial e contagem de público. Plataformas de Observação Elevada e a ativação do Centro Integrado de Comunicação e Controle (CICC), com a presença de 44 órgãos estaduais, federais, municipais e privados, também compõem o planejamento de segurança montado especialmente para a festa.

Está sendo investindo, pelo Governo do Estado, R$ 101 milhões para reforçar a segurança durante os festejos em 90 municípios, com a atuação de 37 mil profissionais, entre policiais militares, civis, bombeiros, peritos e servidores da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Só a Polícia Militar contará com 29 mil agentes.