Drones e mais: Bahia investirá valor recorde em segurança no Carnaval

A Secretaria estadual de Segurança Pública (SSP) investirá quase R$ 99 milhões em efetivo e recursos tecnológicos para operação Carnaval 2025, que inicia oficialmente na quinta-feira, 27, abertura da folia momesca.

A expectativa, de acordo com a pasta, é de que a festa "seja um dos maiores e mais seguros da história da Bahia, com ações articuladas entre diversas forças de segurança".

Serão montadas ainda estruturas nos três principais circuitos da festa para abrigar os profissionais e recepcionar os foliões. “Quero destacar também o acréscimo de mais uma aeronave esse ano do Corpo de Bombeiros, que estará também ajudando no patrulhamento e ocorrências”, acrescentou o secretário Marcelo Werner.

A folia ainda contará com o emprego de 37 mil policiais e bombeiros distribuídos nos três principais circuitos da folia, além dos 12 bairros da capital, e em outras 113 cidades baianas, conforme listado na apresentação do planejamento da festa nesta terça-feira, 18, em Salvador.

“A multidão no carnaval se controla com planejamento e organização. É com esta base que nós nos preparamos, defendendo os direitos humanos e estando junto da sociedade. O protagonista da festa é o folião e nós estamos prontos para zelar pela segurança de todos com 29.311 policiais militares”, disse o comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho.

Já o vice-governador Geraldo Jr. (MDB), coordenador da festa, mencionou a parceria do governo da Bahia com o governo Lula (PT) para captação de investimentos e realização de ações para a folia momesca.

“Nós temos um sistema nacional de integração, que está sob a coordenação do presidente Lula e do ministro Ricardo Lewandowski. Adotamos a política verticalizada, que faz parte do Pacto Federal de Segurança Pública, um compromisso que é obrigação de todos, incluindo também as instituições e os Estados. Cumprimos esse papel com seriedade. A imprensa desempenha um papel fundamental e responsável nesse processo, e é por isso que vocês, aqui presentes, têm essa função crucial. Além disso, o envolvimento da sociedade e das famílias é essencial para o sucesso de todas as ações”.

Tecnologia

A festa contará com 1,5 mil câmeras inteligentes, com sistemas de reconhecimento facial e de placas de veículos, em locais estratégicos para monitorar os circuitos, acessos e áreas ao redor da festa. Além disso, duas Plataformas Elevadas de Observação estarão posicionadas em pontos-chave.

Para facilitar a coordenação das patrulhas e realocação de equipes, será utilizada uma tecnologia de contagem de público. O folião também contará com 99 Portais de Abordagem onde equipes da Polícia Militar estarão equipadas com detectores de metais, com o objetivo de evitar o ingresso de pessoas armadas ou com objetos que possam representar risco aos foliões. O efetivo também contará com 1,4 mil Terminais de Comunicação Móveis para maior eficiência nas operações.

DPT

Esse ano, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) contará com um posto a mais durante o Carnaval de Salvador 2025, ampliando ainda mais a presença e a capacidade de atendimento. Além dos postos tradicionais, como na Avenida Milton Santos (Ondina), no Centro de Esportes da UFBA (Ondina), na Praça da Piedade (Centro), na Avenida Alfred Magalhães (Barra), no Palácio da Aclamação (Passeio Público) e na Av. Sabino Silva.

Entre os serviços prestados, estão vistorias em trios elétricos, exames de constatação de drogas, primeiro atendimento em locais de crime, confirmação de identificação civil, identificação criminal de custodiados e perícias de lesões corporais tanto em vítimas quanto em custodiados.

Polícia Penal

Durante o Carnaval de 2025, a Polícia Penal executará as ações operacionais, bem como escolta e custódia nos circuitos do carnaval. Além disso, também haverá reforços de segurança prisional com operações de revistas no Complexo da Mata Escura e na Região Metropolitana de Salvador (RMS), além do atendimento especializado no Serviço de Atendimento à Pessoa Custodiada (APEC).