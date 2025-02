Força total! Werner garante mais de 30 mil agentes da SSP no Carnaval

Cerca de R$ 99 milhões foram investidos pelo Governo do Estado na promoção das festas - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Uma das maiores festas do ano na Bahia, o Carnaval está se aproximando, e a Secretaria de Segurança Pública do estado preparou uma grande operação para garantir a segurança dos foliões. Os detalhes do planejamento especial foram divulgados pela pasta na manhã desta terça-feira, 18, no auditório do Centro de Cultura Cristã da Bahia.

Durante a entrevista coletiva, o secretário da SSP, Marcelo Werner, afirmou que as forças de segurança contarão com 37 mil policiais a postos, além do suporte de 1.500 câmeras de segurança e reconhecimento facial espalhadas por todo o território baiano. Cerca de R$ 99 milhões foram investidos pelo Governo do Estado na promoção das festas.

"Serão 37 mil policiais e bombeiros à disposição da população para garantir a segurança do carnaval, não só da capital, mas também de 113 municípios em todo o estado que terão festas, seja de forma antecipada, concomitante ou posterior. Além disso, um número recorde de câmeras será instalado nos grandes circuitos, tanto na capital quanto no interior, com mil e quinhentas câmeras a mais. Algumas dessas câmeras estão localizadas nos portais e servirão, além de monitoramento social, para a contagem de público", disse.

O titular da pasta também revelou novidades. "Este ano temos o aumento dos portais, que serão quarenta e sete no total, fazendo revistas essenciais para a Polícia Militar, evitando que itens proibidos ou perigosos ingressem no circuito e causem danos ou sejam usados para crimes. Também contamos com o Disque-Denúncia (181), funcionando 24 horas por dia. Destaco ainda o Centro Integrado de Comando e Controle, que contará com a participação de 48 órgãos federais, estaduais e concessionárias de transporte e serviços.".

Por fim, foi informado que o serviço policial contará com agentes infiltrados entre os foliões para 'pegar a visão' das ocorrências e ajudar a fazer as prisões mais rápido. "Também teremos ações de inteligência, com o fortalecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil, com investigações, inovações, policiais infiltrados, e outras medidas, para garantir o maior e mais seguro carnaval de todos os tempos", finalizou.