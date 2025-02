Carnaval 2025 contará com atuação reforçada do DPT, detalha diretora

- Foto: Bernardo Rego / Ag. A TARDE

A Polícia Técnica terá um papel fundamental durante o Carnaval de 2025, atuando de forma integrada à Polícia Civil para garantir maior agilidade na realização de exames periciais e na identificação de suspeitos. A diretora do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Ana Cecília Bandeira, detalhou as estratégias adotadas pelo órgão durante a apresentação da Operação Carnaval 2025, realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na manhã desta terça-feira, 18.

Segundo Ana Cecília, a presença da Polícia Técnica nos circuitos carnavalescos acelera a entrega de laudos periciais e evita deslocamentos desnecessários das equipes da Polícia Civil, o que contribui diretamente para a segurança da festa.

"O serviço da Polícia Técnica é levado aos circuitos do Carnaval para trabalhar em perfeito alinhamento com a Polícia Civil. A Polícia Técnica atua sob a requisição da Polícia Civil. Estarmos próximos dentro do circuito do Carnaval aumenta a celeridade da entrega dos nossos laudos periciais e evita que equipes da Polícia Civil tenham que sair do circuito. Isso aumenta a segurança."

Com uma estrutura preparada para atender ocorrências de diferentes naturezas, o DPT realizará serviços essenciais diretamente nos circuitos da folia.

"Constatação de drogas de abuso, exames de lesões corporais em vítimas envolvidas em algum evento, identificação civil e identificação criminal. A identificação criminal foi uma inovação do ano passado e representa um grande avanço na retirada imediata de custodiados do circuito. Eles são levados à Polícia Civil, passam pelo exame de lesão corporal e já são entregues para audiência de custódia e, em seguida, encaminhados à Polícia Penal."

A implementação da identificação criminal no Carnaval passado possibilitou uma resposta mais rápida na condução de suspeitos, reduzindo o tempo de permanência de custodiados nos circuitos e garantindo maior eficiência na atuação policial.

Além das atividades já desempenhadas, a Polícia Técnica reforçará o atendimento a vítimas de crimes sexuais, garantindo um fluxo mais ágil e humanizado.

"Também identificamos a necessidade de levar ao circuito o exame de lesão corporal nos casos de crime sexual. Isso garante que a vítima seja atendida de forma sequencial: Polícia Civil, posto do DPT para o exame médico-legal e unidade de saúde, todos integrados para um rápido atendimento à vítima, torcendo para que nada aconteça."

A integração entre os órgãos de segurança e saúde visa reduzir o tempo de espera das vítimas e assegurar que todas as etapas da assistência sejam cumpridas de forma célere e eficaz.

Com a ampliação das ações da Polícia Técnica e a colaboração entre as forças de segurança, a Operação Carnaval 2025 reforça o compromisso das autoridades em garantir uma festa mais segura para baianos e turistas.