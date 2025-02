Fundador do BDM, Paulo Escopeta morre em confronto com a polícia

Escopeta é dono de um extenso histórico criminal, com prisões e fugas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-policial militar Paulo César Filgueiras e ex-integrante do Baralho do Crime foi morto em confronto com a Polícia Civil (PC) na noite de segunda-feira, 17, em Jacobina. Conhecido como Paulo Escopeta, foi um dos fundadores do Bonde do Maluco (BDM), facção criada em Mulungu do Morro, no centro-norte da Bahia, e era considerado um dos maiores assaltantes de bancos do Brasil.

Dono de um extenso histórico criminal, com prisões e fugas, Escopeta foi interceptado pela PC durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. O criminoso, que estava em liberdade domiciliar desde outubro do ano passado, depois de um período de reclusão, era investigado por envolvimento no latrocínio do empresário “Dudu”, ocorrido em janeiro deste ano, em Morro do Chapéu. As informações são do Portal Informe Baiano.

O trabalho de inteligência da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê) apontou o homem como responsável pelo crime, o que levou à busca por sua prisão.

No momento da abordagem, em uma das avenidas principais de Jacobina, o criminoso reagiu atirando contra os policiais, que revidaram. Durante a troca de tiros, ele foi atingido. Ao lado de seu corpo, a polícia encontrou um revólver calibre 38, com duas munições disparadas e quatro intactas.

Após o confronto, os agentes realizaram buscas na residência do bandido e apreenderam outro revólver, mais munições, uma balaclava e até porções de maconha. De acordo com informações preliminares, Paulo Escopeta estava em Jacobina a serviço de uma milícia local.