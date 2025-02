Bahia: polícia investiga morte de menino que injetou borboleta na veia

Davi Nunes Moreira era natural do município de Planalto, na Bahia - Foto: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) investiga a morte de um adolescente de 14 anos, morreu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após sofrer uma infecção generalizada causada por uma mistura de borboleta esmagada com água. O caso aconteceu na última quinta-feira, 13.

Davi Nunes Moreira era natural do município de Planalto, na Bahia. Ele estava internado há sete dias no Hospital de Base, mas não resistiu à gravidade do quadro.

De acordo com informações preliminares, Davi teria participado de um desafio perigoso encontrado na internet, que consistia em injetar, com uma seringa, em seu próprio corpo uma mistura de borboleta esmagada com água.

O experimento resultou em uma infecção severa, que rapidamente se espalhou por seu organismo, levando a um estado irreversível de saúde.

Ao g1, o delegado Roberto Júnior, coordenador regional da PC, informou que o caso foi registrado na Delegacia de Planalto da forma como o pai relatou. Eles aguardam o resultado do laudo cadavérico para concluir o que aconteceu.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT), que é responsável pelo exame, afirma que o prazo inicial para a conclusão da análise é de 10 dias.