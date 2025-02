Adolescente é apreendido após tentar matar o próprio pai na Bahia

O homem, de 51 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta segunda-feira, 17, em Feira de Santana, suspeito de tentar matar o próprio pai. O jovem teria planejado a ação e contou com a ajuda de um amigo, de 16 anos, que também foi apreendido.

O homem, de 51 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). A mãe do adolescente, acionou as autoridades e entregou o filho junto com a arma utilizada.

Os dois adolescentes foram levados às autoridades competentes e encaminhados à Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC), onde aguardam a decisão da Justiça.