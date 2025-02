Ataque violento em condomínio fechado na Bahia deixa 4 feridos

O caso é apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana - Foto: Ilustrativa/ Divulgação / Polícia Civil

Quatro pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros ocorrido dentro de um condomínio de Feira de Santana, na Bahia, neste domingo, 16. De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu durante uma festa que estava sendo realizada no espaço de eventos do local.

Segundo testemunhas, um homem, ainda não identificado, chegou ao local perguntando por um rapaz e logo em seguida, foi embora. Após um tempo, ele retornou ao evento, com outra pessoa, atirou várias vezes contra os convidados e fugiu.

As vítimas foram socorridas e levados para uma unidade de saúde do município. Entre elas, uma idosa de 67 anos, um jovem de 25 anos, uma mulher de 47 anos e uma criança. Não há detalhes sobre o estado de saúde.

O caso é apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, que realiza diligências para apurar a motivação e autoria do crime.