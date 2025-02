Técnico de UPA é acusado de beijar partes íntimas de paciente na Bahia

A polícia avalia se o crime pode ser classificado como estupro - Foto: Reprodução/Google Street View

Em Itabuna, no sul da Bahia, um técnico em radiologia de 63 anos é investigado por suspeita de importunação sexual contra uma paciente, de 24 anos. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira, 17, quando a vítima chegou à unidade de saúde com fortes dores abdominais.

De acordo com a delegada Maria das Graças Valadares, que conduz as investigações, a paciente relatou que, durante o exame de raio-X, o idoso, que é técnico em radiologia, teria se aproveitado da situação para cometer o ato. "Ela explicou que, na hora de tirar o short para o exame, ele foi lá e puxou, completando o movimento. Foi nesse momento que, segundo ela, ele a beijou nas partes íntimas", contou. As informações são da TV Santa Cruz.

Após a denúncia, o técnico foi preso, mas acabou sendo liberado durante a audiência de custódia, onde ficou decidido que ele responderá em liberdade. Agora, a polícia avalia se o crime pode ser classificado como estupro.

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna disse, em nota, que está acompanhando de perto o caso e abrirá um processo administrativo para apurar os fatos. Por outro lado, a defesa do acusado afirmou que só se pronunciará depois de analisar as imagens das câmeras de segurança da Unidade de Saúde .