Quatro pessoas da mesma família morrem após batida na Bahia

As vítimas morreram na hora - Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Quatro pessoas da mesma família morreram e uma pessoa ficou ferida após uma batida entre um carro e um caminhão, na manhã desta segunda-feira, 17, na BR-030, entre as cidades de Brumado e Rio do Antônio, no sudoeste da Bahia. As vítimas morreram na hora.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos transitavam em sentidos opostos da rodovia e não se sabe as circunstâncias do ocorrido. Após o acidente, os veículos saíram da pista.

De acordo com o g1, os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

O sobrevivente foi socorrido e levado para uma unidade de saúde. Não há informações sobre seu estado.