Manifestantes bloqueiam estrada de acesso ao Hospital Metropolitano

Protesto aconteceu em Lauro de Freitas - Foto: Reprodução

Moradores do bairro Quingoma, em Lauro de Freitas, interditaram a estrada que dá acesso ao Hospital Metropolitano, nesta segunda-feira, 17, no trecho BA, 42700-000. Em protesto, os moradores cobram o atendimento para um paciente internado, que aguarda regulação.

De acordo com fontes que estavam no local, os manifestantes bloquearam totalmente a via para impedir a passagem de veículos, uma ambulância impedida de passa pelo trecho precisou retornar pela contramão para tentar chegar ao hospital pela BR-324.