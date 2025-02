Jerônimo Rodrigues reúne lideranças e anuncia investimentos em Brumado

Jerônimo reuniu lideranças dos dois maiores grupos políticos de Brumado - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Em uma clara demonstração de habilidade de agregação política, o governador Jerônimo Rodrigues reuniu, neste sábado, 16, lideranças dos dois maiores grupos políticos de Brumado em um dia de entregas e anúncios para o município. A agenda aconteceu no Distrito de Ubiraçaba, onde foram entregues obras de abastecimento de água e autorizadas novas ações nas áreas de saneamento básico e infraestrutura, com o objetivo de melhorar o fornecimento de água e o tráfego local.

Presente no evento, o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, destacou a habilidade política de Jerônimo Rodrigues na costura de parcerias, tendo como principal objetivo melhorar a vida de cada baiano e baiana.

“É essa maturidade política que o governador tem colocado em toda a Bahia. Independente de colarações partidárias, o compromisso do Governo do Estado é pelo povo que mais precisa. E Jerônimo está de mãos dadas com os dois principais grupos políticos de Brumado para seguir com esse compromisso, garantindo que a água de qualidade, tão sonhada pelo distrito de Ubiraçaba, um dos maiores da cidade, esteja acessível nas torneiras dos moradores, porque o povo merece isso”, ressaltou.

Loyola lembrou, ainda, que o Estado deu por entregue, hoje, na comunidade de Cristalândia, um investimento de R$ 15 milhões, também direcionado ao abastecimento de água: “portanto, as duas pontas de Brumado estão garantidas com acesso à água de qualidade. Isso é compromisso de um governo que cuida das pessoas”, finalizou.

A ocasião também foi marcada com a inauguração do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIHS), que atenderá as localidades de Cristalândia, Algodões, Barreiro Branco, Cadeirão, Formosa, Lagoinha, Morrinho, Roça de Baixo, Rocinha, Tapera, Umburanas, Várzea de Areia e Várzea do Poço.

Jerônimo Rodrigues ainda reforçou a agenda com a entrega simbólica do ônibus escolar para comunidade rural, duas ambulâncias e um carro de administração. Além de autorizar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do

Estado da Bahia (Sedur), por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), firmar convênio com o município de Brumado para a pavimentação asfáltica de Ubiraça até a localidade de Samambaia em Brumado. Ao final da agenda no distrito o governador seguiu para sede do município e visitou as instalações do mercado municipal.