Operações da PF sobre emendas já atingiram direita e esquerda

PF vem apertando cerco contra irregularidades em emendas parlamentares - Foto: Divulgação | Polícia Federal

Diversos partidos entraram na mira de investigações da Polícia Federal devido a supostas irregularidades com emendas parlamentares. Desde 2020, quando o Congresso passou a ter uma maior fatia de dinheiro à disposição de emendas, o valor desse tipo de gasto alcançou cerca de R$ 150 bilhões – número muito maior que os cerca de R$ 30 bilhões utilizados entre 2015 e 2019.

Desde 2022, a PF realizou ao menos sete operações cujos desdobramentos tornados públicos até o momento já atingiram políticos do PL, União Brasil, PDT e PSB. As informações são do colunista Fábio Serapião, do portal Metrópoles.

O número não leva em conta investigações conduzidas na primeira instância e que, até o momento, não se tem notícia sobre envolvimento de pessoas com foro privilegiado.

Nesse cenário, o número de siglas com integrantes na mira da PF pode ser ainda maior, dado o número de casos ainda sob sigilo que tramitam no Supremo Tribunal Federal que devem render operações da PF no futuro próximo.