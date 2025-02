Eleições 2026: PT Bahia realiza encontro para debater desafios

Encontro tem objetivo de fortalecer a legenda - Foto: Coala Ayo

O Partido dos Trabalhadores da Bahia realizou, neste domingo, 16, o Encontro Territorial no Semiárido Nordeste II, em Banzaê, o quarto Território de Identidade do estado a sediar o evento. Até maio, o PT percorrerá todos os 27 territórios baianos, com o objetivo de fortalecer a legenda, organizar sua base, preparar-se para o Processo de Eleição Direta (PED) e planejar a atuação nas eleições de 2026.

“Estamos rodando os 27 Territórios de Identidade do estado, dialogando com os movimentos sociais, organizando nossa base para o PED que vem aí, para a organização interna do PT e o fortalecimento do PT, mas, claro, pensando em 2026, para a reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da ampliação da nossa bancada de deputados estaduais e federais. Tudo isso começa a partir de agora com planejamento, organização, com muito debate e muita política. É o PT Bahia cada vez mais forte e mais democrático”, destacou o presidente do PT Bahia, Éden Valadares.

O vice-presidente do PT Estadual, Glauco Chalegre realçou a importância do processo de discussão e escuta para a construção de um partido democrático e com mais vivacidade.

"Estamos hoje em nosso quarto Encontro Territorial aqui em Banzaê, com as bênçãos da chuva. Primeiro nós estivemos em Itacaré, no Litoral Sul; em Ubatã, no Médio Rio de Contas; e ontem estivemos em Paulo Afonso, no território de Itaparica. Esse processo de escuta e de diálogo é a forma de fazer política do PT, é como podemos reunir as bases, as lideranças e compreender que só assim se faz um partido forte, que escuta sua militância e, acima de tudo, é guiado e orientado por ela".