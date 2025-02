Angelo Coronel dobra aposta e se reúne com Débora Régis

Coronel e Débora gravaram vídeo nas redes sociais - Foto: Reprodução / Instagram

O senador Angelo Coronel (PSD) dobrou a aposta e apareceu mais uma vez em clima de intimidade com uma liderança da oposição ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). No sábado, 15, Coronel publicou nas suas redes sociais um vídeo com a prefeita de Lauro de Freitas, Debora Régis (União Brasil).

Debinha, como é mais conhecida, é muito próxima ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) e do virtual candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), além de ser uma das lideranças em ascensão de oposição do PT baiano.

“Torci muito por ela. Foi injustiçada, mas graças a Deus a Justiça foi soberana, recuperou os direitos políticos dela e ela agora é prefeita de Lauro de Freitas. Eu não tenho nenhuma dúvida que será uma prefeita que marcará a história nessa terra. E daqui a quatro anos o povo saberá reconduzir ela, dizendo ‘vem de novo Débora’”, disse Coronel.

“Eu agradeço imensamente a você por ter me recebido aqui na sua casa, com sua família, e agradeço também, em nome do povo de Lauro de Freitas, por tudo que você tem nos ajudado, e com certeza irá ajudar muito mais. Lauro de Freitas precisa e merece muito o seu apoio”, agradeceu Débora.

Nos últimos dias, Coronel intensificou o diálogo com vários prefeitos nos quatro cantos do estado. Um desses gestores foi o prefeito de Santo Antônio de Jesus, Genival Deolino (PSDB), que derrotou Euvaldo Rosa (PSD), nome recebeu muito apoio de nomes como o senador e presidente estadual do partido, Otto Alencar.

O movimento de Coronel pode ser visto como uma forma de marcar território na defesa de sua permanência na chapa majoritária de 2026. A sua reeleição é ameaçada pela intenção do PT em fazer uma chapa puro-sangue, com Jaques Wagner e Rui Costa nas vagas ao Senado e Jerônimo Rodrigues ao governo.