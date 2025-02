Centrão quer acelerar reforma ministerial de Lula

Lula estaria sendo pressionado para acelerar reforma ministerial - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

A crise na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrada por pesquisas recentes fez lideranças do Centrão pressionarem o governo a acelerar a reforma ministerial já confirmada pelo petista.

De acordo com o jornal Folha de SP, integrantes de partidos da base de Lula no Congresso Nacional avaliam que está crescendo o risco de aliados perderem o interesse de assumirem ministérios. A situação representaria um clima de mal-estar absoluto com os parlamentares, e as pautas do governo dependem de uma base coesa para aprová-las.

A visão de que é preciso urgência na reforma ministerial se dá ainda por dois motivos: os que são cotados para as trocas estão há meses sangrando, sem uma definição, o que acaba ampliando o desgaste com aliados; e há o prazo de desincompatibilização do cargo, em abril do ano que vem, o que daria cada vez menos tempo para um eventual novo ministro no posto.

Assim, um líder de partido aliado de Lula diz que o ideal é que realize a reforma até o Carnaval, enquanto o Congresso ainda está em banho-maria. Senão, começará o ano Legislativo com mal-estar na base.

Essas lideranças citam ainda que a reforma ministerial deve ser mais ampla do que o que vem sendo cogitada, porque Lula está politicamente fragilizado e precisaria mostrar uma mudança estrutural em seu governo.