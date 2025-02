Itamaraty anuncia Cúpula dos Brics no Rio de Janeiro em julho

Em 1º de janeiro deste ano, o Brasil assumiu a presidência rotativa do Brics - Foto: Divulgação | BRICS

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou neste sábado, 15, que o Rio de Janeiro vai sediar a Cúpula dos Brics, em julho. O encontro dos líderes mundiais que fazem parte do grupo de cooperação econômica está previsto para 6 e 7 de julho.

“É um grande prazer estar hoje aqui com o prefeito Eduardo Paes e, mais uma vez, estreitar essa colaboração, essa parceria entre o governo federal e o Rio de Janeiro, na pessoa do prefeito, e o presidente me autorizou a anunciar que a reunião de chefes de Estado do Brics será no Rio de Janeiro, no mês de julho deste ano, no dia 6 e 7″, afirmou em vídeo publicado na conta de Instagram do prefeito do Rio, Eduardo Paes.

A decisão encerra uma indefinição no governo do presidente Lula (PT), que sofria pressão para levar o evento para a Bahia.

Segundo Vieira, o Brics tem 20 integrantes que devem enviar seus chefes de Estado para a cúpula. São divididos em integrantes plenos e parceiros.

O Brasil assumiu a presidência do Brics em 1º de janeiro. O grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas conta com membros recém-admitidos, como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.



O bloco terá que decidir se dará continuidade ou não a ideia dos países participantes de substituir o dólar como moeda no comércio internacional entre si. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça taxar os produtos do Brics em 100% caso isso se concretize.