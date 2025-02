Governo da Bahia garante apoio ao Carnaval em mais de 120 municípios

Governador esteve em Rio de Contas neste sábado, 15, onde apresentou a novidades do Carnaval do interior - Foto: Edmundo Filho / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, neste sábado, 15, em Rio de Contas, as ações e serviços do Governo do Estado para a realização do Carnaval 2025 em diversas cidades baianas. O evento, realizado na Praça Matriz do município, contou com apresentações culturais e a participação do cantor Luiz Caldas, marcando o início da celebração da folia no interior.

Com investimentos em segurança, saúde, cultura, acessibilidade e infraestrutura, o Governo da Bahia assegura que a festa ocorra com organização e apoio em 123 municípios. “O Carnaval do interior é um dos grandes pilares da nossa cultura e da nossa economia. Estamos garantindo que a festa seja inclusiva, segura e com estrutura para baianos e turistas”, destacou Jerônimo Rodrigues.

Segurança e infraestrutura reforçadas

Para garantir a tranquilidade dos foliões, o esquema de segurança foi ampliado. Ao todo, 37 mil policiais e bombeiros atuarão em todo o estado, e 616 câmeras de videomonitoramento com reconhecimento facial reforçarão a vigilância nos circuitos do interior. Além disso, os Centros Integrados de Comando e Controle de Barreiras e Porto Seguro estarão ativos para monitoramento e resposta rápida a qualquer ocorrência.

O transporte também foi reforçado para atender à alta demanda do período. A rodoviária de Salvador contará com 220 horários extras, beneficiando mais de 120 mil passageiros. O ferry-boat se prepara para receber 300 mil passageiros e 45 mil veículos, enquanto lanchas diárias estarão disponíveis para Mar Grande e Morro de São Paulo.

Cultura e tradição valorizadas

Através da Superintendência de Apoio ao Turismo (Sufotur), o apoio ao Carnaval foi ampliado garantindo grandes atrações gratuitas em 57 cidades. Entre os projetos contemplados, estão o Carnaval Quilombola, em Rio de Contas, o Carnaval de Olivença, em Ilhéus, e o Carnaval Cultural de Conquista, além da tradicional Lavagem do Beco do Fuxico, em Itabuna.

O programa Ouro Negro, da Secretaria de Cultura (Secult), valoriza os blocos afro, afoxés e entidades culturais, e recebeu o maior investimento da história para fortalecer o Carnaval do interior, assim como a Bahiagás e a Embasa também patrocinam blocos e manifestações culturais em diversas localidades.

Saúde e inclusão e sustentabilidade

A Secretaria da Saúde (Sesab) também garantiu reforço nos hospitais e postos de atendimento em Porto Seguro, Ilhéus e Guanambi. Entre as ações, estão a ampliação dos estoques de medicamentos, a distribuição de preservativos e a realização de testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais, com início imediato do tratamento para sífilis nos pontos de testagem.

Para um Carnaval mais inclusivo, a campanha “Com Racismo Não Tem Folia” foi lançada, promovendo o respeito e o combate a qualquer forma de discriminação. Também foram ampliadas as medidas de enfrentamento à violência contra as mulheres e a proteção de crianças e adolescentes.

Com foco na sustentabilidade, o projeto Ecofolia Solidária será realizado em Itabuna e Barreiras, promovendo a coleta seletiva e a geração de renda para catadores e catadoras. Centrais de apoio e espaços de convivência serão estruturados para acolher os trabalhadores da reciclagem.

Transmissão ao vivo

A TVE e a Rádio Educadora FM garantem a maior cobertura da folia, com 65 horas de transmissão ao vivo. Além da exibição nacional pela TV Brasil, a festa poderá ser acompanhada pelo YouTube para espectadores de todo o mundo. O programa Axé Music, na Educadora FM, também foi lançado como uma nova iniciativa para valorizar a música baiana.

Atendimento ao folião

Os turistas que chegam à Bahia contarão com suporte especial nos principais pontos de entrada do estado, incluindo aeroportos e rodoviárias. Uma pesquisa de caracterização e avaliação dos serviços será realizada em Porto Seguro, Lençóis, Praia do Forte e Arembepe.

A Ouvidoria Geral do Estado estará disponível para receber sugestões, reclamações e denúncias, de todos os baianos e turistas, pelo telefone 0800 284 0011 ou pelo portal ba.gov.br/ouvidoria.