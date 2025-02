“Palhaços do Rio Vermelho resgata antigos carnavais”, diz fundadora

Lúcia Menezes, uma das fundadoras dos Palhaços do Rio Vermelho - Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

Uma das fundadoras dos Palhaços do Rio Vermelho, a servidora pública Lúcia Menezes afirmou que a iniciativa estimula o resgate dos carnavais antigos. O bloco celebra 15 anos de história com um desfile especial neste sábado, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A saída das fanfarras será a partir das 19h, na quadra da Paciência, com destino a rua Fonte do Boi.

Ao Portal A TARDE, Lúcia contou que o bloco surgiu de uma brincadeira. “A gente viu que as fantasias estavam acabando e começando a monocultura do abadá e bloco de corda. E aí nós fomos para casa, juntamos um grupo de amigos irreverentes, nos fantasiamos e saímos na rua de palhaço. Isso foi em 1986, nós ficamos assim até 1990. Aí depois, em 2010, voltamos no bloco de Margareth [Menezes], que já estava estimulando a fantasia. Estamos nesses 15 anos de resistência e luta”, ressaltou.

A fundadora disse que não imaginava que os Palhaços do Rio Vermelho tomariam tamanha proporção. “Para mim, cada ano é uma surpresa, porque a gente vê muita gente, as pessoas interagindo. A gente também está trazendo cultura. É alegria, brincadeira, mas cultura também”, pontuou Lúcia, a qual afirmou que o ponto de virada foi em 2010: “A gente começou aqui brincando com 300 pessoas e a partir daí foi crescendo, chegando a mil, dois mil, cinco mil e oito mil pessoas”.

A gente está estimulando a fantasia e um resgate mesmo dos antigos carnavais. E é uma forma que a gente tem de deixar esse legado. Lúcia Menezes - fundadora dos Palhaços do Rio Vermelho

O desfile provocou um movimento que já teve grandes personalidades representando seus reis e rainhas, como Carla Visi, Gerônimo, Lazzo, Sylvia Patrícia e Magary Lord, Márcia Castro e Armandinho Macedo, Márcia Short e André Simões, Rosa Vilas Boas, Jau, Margareth Menezes e Nikima. Neste ano, serão padrinhos e madrinhas a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), o ator e músico Lucci Ferreira e o artista visual Bel Borba.