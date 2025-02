Palhaços do Rio Vermelho acontece neste sábado em Salvador

Movimento Palhaços do Rio Vermelho já virou tradição no período pré-Carnaval - Foto: Fernando Naiberg | Divulgação

O Rio Vermelho vai ser tomado por alegria e palhaçaria neste sábado, 15, com o bloco Palhaços do Rio Vermelho, um das festas mais aguardados do pré-Carnaval de Salvador. A folia é aberta ao público e comemora 15 anos de criação.

A concentração da festa será a partir das 16h30, na Quadra Esportiva da Rua da Paciência. Já a saída das fanfarras será a partir das 19h, na quadra da Paciência com destino a rua Fonte do Boi.

Este ano, o desfile contará com três estações fixas durante o percurso, uma com o grupo Toca Tambor, no estacionamento do Teatro Sesi, outra na Praça Colombo com o grupo de pandeiro O Pulso e A Pele e a última na Colônia Z1, com o grupo Frevância Elétrica. A concentração é na Rua da Paciência, com destino à Rua Fonte do Boi. A estimativa de terminar é às 22h.

Na edição, o bloco vai reverenciar a memória de Anselmo Serrat, educador e fundador da Escola de Circo Picolino. As alas serão compostas pelo Zambiapunga de Valença, SSA - Som Soteropolitano Ambulante, Bagunçaço dos Alagados, As Xicas, Pau de Fita e Burrinhas (Cia de Danças e Folguedos da Boca do Rio), Troupe Circense com pernaltas e malabares, Banda Marmelada (fanfarra), Capoeirada (Associação Siribeira do Conde), Os Enlatados de Madre de Deus, Ala das baianas, Ala do Circo, Ala da Belas Artes, Tudo X Transforma, além da participação da Palhafolia que vai dar o tom ao cortejo que seguirá até a Rua Fonte do Boi.

Nesta edição, os Palhaços do Rio Vermelho deixam a “monarquia” e passam a celebrar os “Dindos e Dindas”, que serão revelados nas redes sociais. Cada ano, um artista plástico é convidado para ilustrar a camisa colaborativa, que tem venda revertida para o desfile. Em 2025 os traços de Hans Peter Gutmann estarão estampados nas camisas, que já estão sendo vendidas por R$ 100,00 (cada), no Bar do Bahia (Rio Vermelho).