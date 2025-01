Palhaços do Rio Vermelho celebram 15 anos de história em fevereiro

Registro do desfile dos Palhaços do Rio Vermelho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os Palhaços do Rio Vermelho vão celebrar 15 anos de história com um desfile especial no dia 15 de fevereiro, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A saída das fanfarras será a partir das 19h, na quadra da Paciência com destino a rua Fonte do Boi.

Tudo começou em meados dos anos 80, quando amigos e familiares se uniram para celebrar o Carnaval das antigas, sem as amarras dos abadás, cordas e camarotes, que já tinham invadido os grandes circuitos. A servidora pública Lúcia Menezes e o seu irmão, o artista plástico Ruy Santana, junto com alguns amigos, começaram a se pintar e se fantasiar apenas para se divertir, no fundo da casa de Lúcia.

A ação provocou um movimento que já teve grandes personalidades representando seus reis e rainhas, como Carla Visi, Gerônimo, Lazzo, Sylvia Patrícia e Magary Lord, Márcia Castro e Armandinho Macedo, Márcia Short e André Simões, Rosa Vilas Boas, Jau, Margareth Menezes e Nikima.

O desfile de tornou cativo no calendário de festas da capital baiana e cumpriu o objetivo de promover o resgate da tradição, reunindo desde os mais velhos que curtiam o Carnaval nos moldes antigos, aos mais novos, curiosos pela nostalgia da liberdade da festa.