BRT monta operação especial neste sábado para Desfile dos Palhaços no Rio Vermelho

Tráfego será interrompido das 15h do sábado até 0h do domingo, em trechos do entorno do Largo da Mariquita até a Rua da Paciência - Foto: Lucas Moura | Secom PMS

Devido ao desfile do palhaços no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, que se inicia às 16h30, o BRT vai ter uma operação especial para atender aos foliões. Para dar maior comodidade, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) fechou uma parceria com os shoppings da Bahia e Itaigara, onde os usuários poderão deixar seus veículos e seguir para a festa de BRT, utilizando a estação Rodoviária ou a estação Itaigara.

Com valores fixos de R$13, no Shopping Itaigara, e R$14, no Shopping da Bahia, o usuário poderá retirar seu veículo até a 0h do domingo (16). Quem optar por deixar o veículo no Shopping Itaigara, deverá utilizar as vagas do subsolo e validar o ticket logo na chegada. Em seguida, basta atravessar para a estação de BRT Itaigara e utilizar a linha B4.

Já quem deixar o veículo no Shopping da Bahia, deverá utilizar exclusivamente o estacionamento E, atravessar a passarela até a estação Rodoviária do BRT e utilizar a linha B5. Ambas as linhas têm parada na estação Rio Vermelho, que fica nas proximidades da festa.

Para ter acesso, é preciso adquirir o Bilhete Único do BRT com os atendentes de catraca, ou um Bilhete Avulso nas máquinas de autoatendimento, presentes em todas as estações.

Transporte

Também foi montado um esquema especial de transporte público para quem utiliza os ônibus convencionais. O planejamento inclui interdições viárias e mudanças no transporte público para garantir a mobilidade e a segurança dos participantes.

As linhas de ônibus que conectam bairros estratégicos de Salvador, como as estações Pirajá e Mussurunga, terão horários ampliados e frota reforçada. Será prolongada até a 0h a operação das linhas 1340 - Estação Pirajá – Barra 1, 1341 - Estação Pirajá – Barra 2, 1386 - Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/7 de Abril – Barra, 1320 - Pau da Lima – Nordeste e 0728 - Nordeste – Ribeira. Ao todo, sete veículos da frota reguladora estarão distribuídos no Shopping Paseo, na Avenida ACM, e na Estação da Lapa, disponíveis das 18h de sábado (15) até 1h de domingo (16).

O tráfego será interrompido das 15h do sábado até 0h do domingo, em trechos do entorno do Largo da Mariquita até a Rua da Paciência. Com isso, as linhas que passam pela Avenida Juracy Magalhães e acessam o viaduto Rei Pelé devem retornar no primeiro retorno da Avenida Garibaldi e seguem por cima do viaduto Rei Pelé, sem acessar o retorno no início da rua Conselheiro Pedro Luís, e param no ponto da entrada da Rua do Canal.