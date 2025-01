BRT de Salvador recebe dois ônibus articulados com capacidade ampliada

- Foto: Valter Pontes/ Secom

O sistema BRT de Salvador começou a operar, nesta segunda-feira, 30, com dois novos ônibus articulados de 18 metros de comprimento, cada um com capacidade para transportar quase 150 passageiros. Esses são os primeiros veículos desse porte a integrarem a frota do modal, que terá novas adições previstas para janeiro do próximo ano.

Os novos ônibus foram apresentados em um evento realizado na Estação Vale das Pedrinhas, com a presença do prefeito Bruno Reis e do secretário municipal de Mobilidade, Fabrizzio Muller. Os veículos já estão em operação na linha B5, que conecta a Estação Rodoviária à Lapa e está em fase de operação assistida.

“São ônibus de 18 metros, com capacidade para quase 150 passageiros. Já entram em operação hoje. Então hoje já vão entrar em operação na linha Lapa-Rodoviária. Vamos receber no mês de janeiro mais 49 ônibus de 15 metros e mais 55 ônibus convencionais. Com isso, no início de janeiro, nós vamos chegar a um percentual da frota com 42% de ônibus novos e com ar condicionado”, afirmou o prefeito.

Ele revelou que a Prefeitura está em processo de aquisição, por meio de dois financiamentos já aprovados pela Câmara Municipal, mais 300 ônibus convencionais com ar condicionado e tecnologia sustentável Euro 6, que reduz a emissão de gases poluentes, e 90 veículos elétricos. Inclusive, a frota municipal terá ônibus articulados elétricos.

“Com isso, nós vamos passar de 60% da frota com ar-condicionado já no ano que vem. Quando a gente soma o compromisso que há das operadoras, em TAC firmado com o Ministério Público para a renovação da frota, nós vamos honrar o nosso compromisso de chegar a 100% da frota de Salvador com ar-condicionado e dar um passo importante para trazer melhorias para o transporte público da cidade”, completou o prefeito.

O secretário Fabrizzio Muller ressaltou que o BRT tem apresentado um número crescente de passageiros e explicou que, inicialmente, os ônibus articulados vão operar na linha B5. “Há uma grande expectativa nossa, pelo plano que já foi feito, de ser uma das linhas mais fortes do sistema. Outros articulados estão previstos para chegar com esse recurso do Banco Mundial, então serão articulados elétricos, reforçando ainda mais a frota”, disse.

Hoje, a linha completa o trajeto Lapa-Rodoviária, parando em todas as estações, em cerca de 25 minutos. Contudo, a expectativa é que esse tempo seja reduzido com a linha expressa e com a semiexpressa (que faz paradas em alguns dos terminais), a depender da demanda de passageiros.