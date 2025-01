Vídeo: veículo pega fogo próximo a Arena O Canto da Cidade

Vídeo mostra carro em chamas - Foto: Reprodução

Um veículo entrou em chamas na manhã desta segunda-feira, 30, na ladeira de São Francisco, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, Boca do Rio, carro em chamas, bombeiros, Salvador, nas proximidades da Arena 'O canto da cidade'. Até a última atualização, o Corpo de Bombeiros ainda não havia chegado ao local.

Este é o segundo caso de carro pegando fogo na capital baiana somente nesta segunda. Mais cedo, um carro foi consumido pelas chamas próximo à entrada da Rodoviária de Salvador.

O Portal A TARDE entrou em contato com os Bombeiros e aguarda resposta.