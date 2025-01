Vídeo: carro pega fogo em frente a Rodoviária de Salvador nesta segunda

Carro pegou fogo próximo a entrada da Rodoviária de Salvador - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um carro foi consumido pelas chamas próximo a entrada da Rodoviária de Salvador na manhã desta segunda-feira, 30. Não há informações sobre feridos.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o fogo destruiu completamente a parte dianteira do veículo. Os registros ainda mostram uma equipe do Corpo de Bombeiros chegando e iniciando o combate ao incêndio.

Ainda não há detalhes sobre a causa do ocorrido. O trânsito ficou congestionado por conta do incidente, mas já flui com normalidade na região.

Veja os vídeos: