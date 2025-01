Bruno Reis cumpriu maioria das promessas de campanha em 4 anos de governo

Bruno Reis foi reeleito prefeito de Salvador em 2024 - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), cumpriu mais da metade das promessas de campanha em seu primeiro mandato. A informação é do levantamento feito pelo G1 ao longo dos quatro anos de governo.

De acordo com a pesquisa, o gestor cumpriu 33 das 54 promessas, o que equivale a 61,11%. Outras 3 (5,56%) foram cumpridas parcialmente e 18 (33,33%) não foram cumpridas.

Entre as cumpridas estão a conclusão das obras do BRT, recuperação do Parque São Bartolomeu, criação da Casa da Mulher Soteropolitana e elevar o percentual de gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal.

As áreas que tiveram mais propostas que saíram do papel foram as de direitos humanos e sociais e de saúde. Todas as 10 promessas feitas na primeira e as cinco da segunda foram entregues.

Em contrapartida, o prefeito ainda não cumpriu a implantação do Polo Logístico de Valéria, a ampliação da oferta do tempo integral para a educação infantil, a construção do Parque Socioambiental de Canabrava, a construção da BRS Orla Pituba – Itapuã, ente outras.

A educação e mobilidade urbana foram áreas as que tiveram menos promessas cumpridas. Na educação, cinco das oito ainda não se concretizaram e na mobilidade, sete das 15 não foram consumadas.

Entre aquelas que foram entregues parcialmente estão a reforma da rua Silveira Martins, no Cabula, as ligações entre o bairro Jardim Nova Esperança e a Avenida Mário Sérgio, por meio da Rua Jardim dos Girassóis, e a via entre Jaguaripe I e a Avenida 29 de Março, em Cajazeiras.

O levantamento acompanha, desde a posse, o que foi prometido pelo prefeito no programa de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e também em entrevistas e debates com a participação de Bruno Reis.