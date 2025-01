Virada Salvador tem redução de 84,6% no número de casos de segurança

Festival Virada Salvador 2025 - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A terceira noite do Festival Virada Salvador 2025 consolidou a tendência de um evento seguro, organizado e tranquilo na maior festa pública de virada de ano do Brasil. O Núcleo de Estatísticas da Guarda Civil Municipal (GCM), registrou apenas quatro ocorrências nas três primeiras noites de festa. O número representa uma redução de 84,6% dos casos, em relação à edição passada.

Os guardas municipais realizaram 181 atendimentos, em apoio a outros órgãos. Foram localizados 61 documentos, uma redução de 77,3% em comparação ao ano anterior. A Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência da GCM promoveu a identificação por pulseirinhas de 1.982 crianças.

Saúde

No terceiro dia de Festival Virada Salvador 2025, os módulos assistenciais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registraram 95 atendimentos. Destes, 92 foram casos clínicos e sem gravidade, além de um atendimento ortopédico, um cirúrgico e um de enfermagem. Nenhum paciente precisou ser transferido para unidades de saúde.

As causas mais prevalentes de procura por atendimento nesses três dias de festas foram cefaléia, seguido de náuseas/vômito, dor abdominal e lombalgia. De 27 a 29 de dezembro foram atendidas 248 pessoas nos módulos de saúde, sendo 93% dos casos sem gravidade.

Já a Vigilância Sanitária de Salvador (Visa) inspecionou 184 serviços, incluindo barracas de alimentos, food trucks, bares, camarotes e serviços de saúde. Paralelamente à fiscalização foram dadas orientações sobre irregularidades detectadas, como o uso inadequado de utensílios, armazenamento impróprio de alimentos e práticas de manipulação que não atendiam aos padrões exigidos. Não houve interdições nesta data.

As fiscalizações incluíram três camarotes, um serviço de buffet, uma ambulância, nove bares, nove lanchonetes, dois sanitários, dois postos médicos, dois módulos de saúde, 36 barracas, um balcão e 17 food trucks. Além destes, foram fiscalizados um box de alimentos e 141 ambulantes.

Foram realizadas 414 inspeções, com a maioria serviços em total conformidade e os demais precisaram de pequenos ajustes nos protocolos, o que resultou em três dias de festa sem interdições.

No Salvador Acolhe, foram efetuados 14 atendimentos clínicos, 15 odontológicos, dez crianças realizaram antropometria (acompanhamento do desenvolvimento) para a atualização das condicionalidades do Bolsa Família, além de administração de medicamentos e curativo. Nos três dias de evento foram realizados 55 atendimentos multiprofissionais.

Mulheres, infância e juventude

Coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), o Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência – Salvador Acolhe recebeu 105 crianças e adolescentes, sendo 89,5% negros, 51 do sexo feminino e 54 do sexo masculino. A maioria pertence à faixa etária de 7 a 11 anos (46), seguidos das faixas etárias de 0 a 3 anos (28), 12 a 17 anos (16) e 4 a 6 anos (15).

Nove crianças e adolescentes possuem espectro autista, três têm Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e um tem deficiência física (PCD). Dos acolhidos, 16 residem fora de Salvador, sendo 12 de Lauro de Freitas, dois de Serrinha, um de Feira de Santana e outro de Camaçari.

O Centro de Referência de Atenção à Mulher (Cram) promoveu 260 atendimentos, sendo 239 informações prestadas sobre direitos da mulher, e registrou cinco ocorrências, sendo três de importunação sexual e dois de agressão física. Ainda, 16 mulheres relataram estar vivendo algum tipo de violência no cotidiano. As vítimas receberam suporte do serviço.

Assistência social

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), dentro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) - Campanha Criança Não É Mão de Obra, realizou 585 abordagens no Festival Virada Salvador 2025. Foram registrados cinco casos de crianças em situação de vulnerabilidade, quatro em situação de trabalho infantil e um de trabalho indecente. Sete cadastros foram realizados, um encaminhamento promovido para o Salvador Acolhe e 17 encaminhamentos diversos para os serviços da Sempre e parceiros (Cras, Creas, Conselho Tutelar e outros.

O Mirante Acessível recebeu 49 pessoas. Destas, 29 foram pessoas com deficiência e 19 acompanhantes.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou 199 carros estacionados em vagas de Zona Azul na região da Arena O Canto da Cidade. Quatro veículos foram removidos por estacionamento irregular e emitidas 35 autuações por infrações de trânsito diversas. Nenhum acidente foi registrado na região da festa, assim como intenso congestionamento nas vias de acesso ao Festival.

A Blitz Respeite a Vida (Lei Seca) abordou 138 condutores e nenhum foi flagrado dirigindo após consumir bebida alcoólica. Dez motoristas e motociclistas se recusaram a passar pelo teste no etilômetro (bafômetro), oito notificações foram emitidas por infrações diversas e realizadas quatro remoções de veículos.

Transporte

As linhas especiais 2025, criadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) para atendimento ao público que vai ao Festival Virada Salvador, realizaram 91 viagens. Além da frota regular, mais 30 ônibus reguladores foram utilizados para dar apoio à operação.

A equipe de fiscalização de transporte clandestino abordou 80 veículos entre motos e carros de passeio. Destes, dois foram notificados por oferecer riscos aos usuários.

Fiscalização

Os agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizaram, no domingo,29, 324 vistorias, 301 orientações, três notificações e um embargo de obra. Também foram promovidas 84 remoções de publicidade irregular, uma remoção de equipamento e 22 ações de monitoramento sonoro durante os shows.

Ambulantes

No terceiro dia do Festival Virada Salvador, agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) recolheram 67 itens irregulares, incluindo garrafas, carrinhos e outros objetos. Desde o início do evento, foram 1.063 itens irregulares apreendidos.

Salvamar

Os agentes de Salvamento Marítimo (Salvamar) mantiveram as atividades preventivas ao longo da orla, com especial atenção durante a noite. Foram realizados alertas aos banhistas sobre os riscos de entrar no mar no período noturno, garantindo a segurança do público. Não foram registradas ocorrências no trecho da praia onde acontece o festival, destacando o sucesso das ações preventivas e a colaboração do público.

Iluminação

No terceiro dia do Festival Virada Salvador 2025, a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop) garantiu o pleno fornecimento do serviço sem registros de apagões ou falhas no fornecimento de energia. Durante o plantão diurno, a equipe identificou um projetor aceso fora do horário previsto e corrigiu o problema de forma imediata.

Limpeza

No primeiro dia (27) de evento foram recolhidos cerca de 33 toneladas de resíduos úmidos e utilizadas cerca de 320 m³ de água.

Durante os dois dias de evento, foram reciclados um total de 4,4 toneladas de resíduos, beneficiando em um total acumulado de R$57 mil para os catadores, cooperados e compra de recicláveis.

No segundo dia,28, foram coletados 1.564,5 kg de alumínio, ⁠194,5 kg de plástico e ⁠236,5 kg de garrafa Pet. No camarote, foram coletados 275kg de resíduos, sendo 132 kg de alumínio, 45 kg de plástico, 51 kg de PET e 47 kg de papelão.

Manutenção

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) percebeu a necessidade da abertura de um novo acesso para o público, próximo ao Palco Brisa. A entrada fica após o pórtico de revista da Polícia Militar, do lado da praia, em Armação, e foi implantada para melhorar o fluxo de entrada para a Arena O Canto da Cidade.

Os agentes também realizaram limpeza e desobstrução de calhas, assentamento de grelhas metálicas, desobstrução de redes de drenagem, substituição ou reposição de tampas em concreto armado, manutenção de ecodeck e de tapumes, dentre outros serviços.

Ouvidoria

A Ouvidoria Geral do Município (OGM) contabilizou, na terceira noite do Festival Virada Salvador, 341 registros. Do total 143 foram de informações/orientações sobre a localização da Vila Gastronômica, saída da Arena, localização do Palco Brisas e localização da Arena Game.

Outros 92 foram elogios sobre pontos de hidratação, Roda Gigante, Arena Game e localização do Mirante Acessível. Três solicitações foram manifestadas referentes à poluição sonora, coleta de lixo e manutenção da iluminação no entorno da Arena.

A Ouvidoria está com estande fixo localizado próximo ao palco Brisas, equipe volante percorrendo todo o local e com atendimento 24h através do Fala Salvador, no número 156.