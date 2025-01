Reconhecimento Facial captura foragido no Festival Virada Salvador

Procurado possui dívida de pensão alimentícia. - Foto: Divulgação / SSP-BA

Um foragido da Justiça tentou acessar a Arena O Canto da Sereia, na orla da Boca do Rio, onde é realizado o Festival Virada Salvador e acabou preso com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, na noite de domingo (29).

Após alerta da ferramenta, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da SSP acionou uma guarnição da PM. O procurado foi encontrado e apresentado na Polinter. Ele possui dívida de pensão alimentícia.

Na unidade da Polícia Civil, o mandado de prisão expedido pela 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo de Jacobina foi cumprido.