IA Megan faz contagem de público do Festival Virada Salvador

Megan foi desenvolvida pela startup baiana Hive Computer Vision - Foto: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Mais de 300 mil pessoas já passaram pelo Festival Virada Salvador 2025 nos dois primeiros dias do evento na Arena O Canto da Cidade, na Orla da Boca do Rio. A contagem é realizada através da tecnologia de Inteligência Artificial (IA) Megan, desenvolvida pela startup baiana Hive Computer Vision. Utilizado desde a edição passada, o sistema, que faz o monitoramento em tempo real, está conectado em 50 câmeras e drones espalhados por toda a área da festa.

A tecnologia executa, por exemplo, a contagem de pessoas e análise de densidade de público de multidões, verificando ainda padrões de acordo com o horário de cada show. O serviço não só conta com uso de dispositivos eletrônicos como suporte da própria equipe e da gestão do evento.

Na sexta-feira,27, primeiro dia do festival, o auge de público foi durante o show da cantora Ivete Sangalo, com 194 mil pessoas lotando a Arena. Já no segundo dia, o pico foi durante a apresentação de Bell Marques, que reuniu uma multidão de mais de 100 mil pessoas.

“Contabilizamos com o auxílio da inteligência artificial mais de 100 mil pessoas na arena apenas em um único show. A noite de sábado foi incrível, muito tranquila e confortável para o público que veio assistir aos shows de seus artistas preferidos. Um verdadeiro sucesso”, destacou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

Funcionamento

A IA avalia, a cada instante, imagens e ambientes de cada apresentação e verifica a contagem geral de pessoas, definindo ambientes com mais e menos concentração, e se isso se associa a algum show ou situação específica. A ferramenta contribui tanto para os setores de entretenimento e segurança, como na elaboração de relatórios e reunião de dados quantitativos.

Para Will Rocha, fundador e CEO da Hive Computer Vision, a ferramenta apresenta, a cada noite, um dashboard completo com indicadores visuais e gráficos interativos, oferecendo análises em tempo real sobre: contagem de pessoas e densidade de multidões, mapas de calor, identificando áreas de maior fluxo, análise comparativa de público entre edições anteriores do festival.

“Esses dados estratégicos, capturados a partir das câmeras integradas da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel), permitem uma visão clara e precisa para a organização do evento, otimizando desde a logística até as tomadas de decisão em tempo real. O planejamento é levar o sistema para um campo mais amplo, como no Carnaval”, explica.

O sistema é essencial na gestão de dados e informações, atuando na verificação dos padrões dos espaços do evento.

Segundo Edington, o Virada Salvador registrou duas noites de fluxo intenso, porém sem filas demoradas. “Os portais de acesso estão funcionando muito bem, com revistas feitas pelos nossos parceiros da Polícia Militar, de forma bastante tranquila e eficiente, garantindo aos soteropolitanos e turistas uma diversão ainda mais segura”, elogiou.

Aplicativo

Além disso, os cidadãos podem ter acesso ao aplicativo oficial "Festival Virada Salvador", já disponível nas principais plataformas digitais. O app traz funcionalidades exclusivas, como: line-up completo, com programação atualizada e horários dos shows, chat com a Megan, permitindo que os usuários tirem dúvidas sobre o festival e forneçam feedbacks, além de compartilhamento de suas experiências e indicação de pontos positivos ou melhorias.

As informações coletadas através do chat serão tratadas de forma anonimizada, fornecendo insights valiosos para a gestão do evento, garantindo que cada edição seja ainda mais aprimorada.