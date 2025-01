Festival Virada terá IA para controlar presença de foliões

Bruno Reis (União Brasil) faz coletiva de imprensa nesta quinta - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Tecnologia e inovação vão fazer parte do Festival Virada Salvador, que teve detalhes anunciados pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), nesta quinta-feira, 26. Uma das novidades para o evento é o uso da inteligência artificial Megan, que calcula o fluxo de foliões presentes por cada área do evento e até por atração.

"Vamos poder mapear a quantidade de pessoas por setor e por banda no evento. [A IA] Identifica aquelas zonas mais quentes com os horários do pico, e o comportamento do público em diferentes áreas do evento. Então, a gente vai poder monitorar", explicou o prefeito.

Leia também

>> Festival Virada: veja as atrações do Palco Brisa e Torre Eletrônica

>> Prefeito confirma atrações do Réveillon: "Dia 31 é a noite do amor"

Ainda de acordo com Reis, a ferramenta ainda vai auxiliar em diversos serviços que serão oferecidos. "Seja a presença da guarda (GCM), seja comunicado para ter uma cobertura maior de serviços dos vendedores, dos ambulantes e de outros serviços".

Reis também citou a possibilidade de acompanhar "essas zonas quentes", para ser realizado um controle sobre a quantidade de pessoas que entram em cada setor. "Por exemplo, a equipe de limpeza e todos os demais serviços. Isso dá para acompanhar em tempo real. Bem-vindos todos nós ao mundo da tecnologia e da inovação", completou.

Festival Carbono Zero

Bruno Reis ainda enalteceu o fato do Festival Virada ser, novamente, um evento preocupado com a sustentabilidade ambiental. "É mais um evento Carbono Zero, a emissão dos gases do efeito estufa será neutralizada. A gente faz um evento 100% sustentável".

Segundo o prefeito de Salvador, o festival 300 catadores para recolher esses materiais recicláveis durante a festa. "[O material recolhido] Vai para a central de coleta que a gente monta. Ano passado foram 16.757 quilos de materiais reciclados. A gente espera superar a expectativa, que é muito grande, inclusive, de ser o maior festival da história", finalizou.