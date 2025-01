Festival Virada: veja as atrações do Palco Brisa e Torre Eletrônica

Festival Virada Salvador inicia nesta sexta-feira, 27 - Foto: Divulgação | Secom

Faltando menos de 24 horas para o Festival Virada Salvador, a prefeitura da cidade divulgou também as atrações que vão se apresentar no palco Brisa e na Torre Eletrônica. Além, das atrações do palco principal, que já foram divulgadas anteriomente.

Entre as atrações do palco Brisa, estão artistas renomados, como Sarajane, Ju Moraes e Sambaiana, Afrocidade e muito mais. Já para quem prefere um um som mais eletrônico, a Torre Eletrônica, contará com artistas que prometem tirar o pé do chão. Confira a lista completa:

Palco Brisa

Sexta-feira 27/12

- Vitrolab

- Márcia Castro convida Tiri

- Zai

- Thathi

Sábado 28/12

- Sarajane

- Nininha convida Nêssa

- Illy

- J.Eskine

Domingo 29/12

- Mavi

- Cinara

- Samba Ohana

- Aila Menezes convida Dai

Segunda-feira 30/12

- Ju Moraes e Sambaiana

- OQuadro

- Zé Atunbí

- Vanessa Borges convida Mr Armeng

Terça-feira 31/12

- Samba Traitor

- Afrocidade

- Ary Persiano

Torre Eletrônica

Sexta-feira 27/12

- DJ Marcus Molina

- Valerie O’Rarah

- Errari

- Afrobapho

- Victor Gonzalez

Sábado 28/12

- Bruza Brasa

- Freguesia

- Mequetreff



Domingo 29/12

- Latty

- Chrystal

- Milla

Segunda-feira 30/12

- Fabão

- Gabi da Oxe