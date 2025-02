Atual Deusa do Ébano diz o que é preciso ter para vencer concurso

Larissa Valéria, atual Deusa do Ébano - Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 14, as 15 finalistas ao título de Deusa do Ébano 2025 foram apresentadas oficialmente. O concurso é promovido pelo Ilê Aiyê dentro da tradicional Noite da Beleza Negra.

O evento, que será realizado neste sábado, 15, no Curuzu, é um dos momentos mais esperados do calendário do bloco afro.

Durante a coletiva, Larissa Valéria, vencedora da edição de 2024, compartilhou sua visão sobre os atributos necessários para conquistar a coroa e representar o Ilê Aiyê no Carnaval e ao longo de todo o ano de coroação.

"Além do carisma e da beleza da mulher negra, é preciso ter muito gingado, muito ijexá no pé, porque este é um concurso de dança. Ele traz as matrizes africanas dos terreiros de Candomblé, é voltado para a rainha do Bloco Afro. Então, além do gingado, também é fundamental ter simpatia e encanto", disse.

Muito mais que beleza

A 44ª Noite da Beleza Negra tem como tema "Curuzu é o Mundo", reforçando o papel do bairro onde nasceu o Ilê Aiyê como um símbolo de resistência e identidade negra. A vencedora da noite se tornará a Deusa do Ébano 2025 e terá a missão de representar a força e a ancestralidade do bloco afro mais antigo do Brasil.

A atual Deusa também destacou a importância do título e seu impacto na vida das vencedoras. "Além de representatividade, é o emblema do bloco. Somos lançadas no Carnaval, levamos o bloco para a avenida, então temos uma grande responsabilidade", disse.

Apesar de saber que está na hora de passar essa responsabilidade para a 44ª moça, Larissa sabe que o seu legado não chegou ao fim. "É um peso o termo Deusa do Ébano, né? A gente traz uma coroa, então a gente traz todo um legado de história", concluiu.