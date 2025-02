Após Marisa Monte, Carlinhos Brown anuncia Caetano Veloso em show

Carlinhos Brown faz show com vários convidados no final de semana - Foto: Rafael Martins | Divulgação

Carlinhos Brown está preparando um show para ficar marcado na memória de muita gente. Neste domingo, 16, o artista receberá Caetano Veloso, além de Marisa Monte, que já havia sido anunciada.

O cantor também receberá Arnaldo Antunes, voltando a fazer a formação do Tribalistas, junto com Marisa. A apresentação será no Guetho Square, no Candeal.

O evento que reunirá os nomes de peso tem sido chamado de 'Axé 40 Brown', prestando homenagem aos 40 anos da Axé Music.

A abertura dos portões está marcada para 16h, mas o show deve começar 18h. Os ingressos podem ser adquiridos sem taxa de conveniência na loja física da Diva no Shopping da Bahia ou no site da Ingresse.

Os ingressos já estão no terceiro lote com preços que vão de R$ 300 (pista meia-entrada) a R$ 1.000 (camarote frontal inteira).

Confira abaixo:

Pista – Inteira: R$ 600

Pista – Meia: R$ 300

Pista – Meia Social: R$ 310

Lounge - Inteira: R$ 900

Lounge Laterial – Meia: R$ 450

Lounge Lateral – Meia Social: R$ 460

Camarote Frontal – Inteira: R$ 1.000

Camarote Frontal – Meia: R$ 500

Camarote Frontal – Meia Social: R$ 510