Brown anuncia participação de Marisa Monte no projeto ‘Axé 40’

Carlinhos Brown e Marisa Monte - Foto: Divulgação

Carlinhos Brown anunciou a cantora Marisa Monte como a primeira convidada da última edição do ‘Axé 40 Brown’, projeto do artista que celebra as quatro décadas anos da axé music. O show vai acontecer no Candyall Guetho Square, em Salvador, no dia 16 de fevereiro.

“Espero vocês por lá, vamos aplaudir essa artista”, disse Brown nesse domingo, 2, durante a ‘Enxaguada de Yemanjá’, evento privado realizado por ele no dia da celebração à Rainha do Mar. “A gente tem coisas lindas como essa música, parceria [entre] Nando, Marisa e eu — ‘Na Estrada’ — e que vocês consagraram”, completou.

Ao lado de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte criaram Os Tribalistas, grupo que realizou três álbuns. Os três ficaram 15 anos sem cantar juntos até a grande turnê que culminou com apresentação no Lollapalooza 2019. E justamente após aquela noite, o trio anunciou o fim do grupo.

Os ingressos para a última edição do ‘Axé 40 Brown’ ainda não estão sendo vendidos.