“O axé não é um viral de 40 dias”, dispara Carlinhos Brown

Carlinhos Brown na Enxaguada de Yemanjá - Foto: Rafael Martins | Divulgação

Um dos principais representantes da axé music da atualidade, o cantor Carlinhos Brown comandou a Enxaguada de Yemanjá, festa que homenageia a Rainha do Mar, na Vila Caramuru, nesse domingo, 2. Com o tema ‘Muito Obrigado Axé’, inspirado nos 40 anos do movimento, o artista fez questão de enaltecer essas quatro décadas de história.

Em um desses momentos, Brown rebateu aqueles que dizem que o “axé está morrendo” e ressaltou a força dessa cena musical. “O axé é um viral de 40 anos, não de 40 dias”, disse o artista, que reuniu uma multidão de fãs no show.

Para a Enxaguada de Yemanjá, o anfitrião da festa convidou Margareth Menezes, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Banda Mel e Mariene de Castro.

“É ecumênico, cabe tudo”

Em janeiro deste ano, em entrevista para o ‘Sem Censura’, da TV Brasil, Brown falou sobre a ligação da música baiana com a espiritualidade. “Eu vi várias discussões aqui sobre a força do axé. O axé é ecumênico, cabe tudo. O axé canta de tudo”, disse.

“Claro que houve um tempo em que não éramos permitidos pelo candomblé de usar atabaques ou fazer cânticos de fundamento, que foi respeitado até o momento que foi permitido”, seguiu Brown

O artista completou: “Isso porque a umbanda tinha se resolvido. A umbanda já é um movimento ecumênico muito à frente, porque ele é brasileiro e junta tudo... Olha que sou da cultura Jeje. A espiritualidade nos ensinou a nos respeitar e todas as coisas a gente tem como gratidão”.