Nenel e Bambam revivem 'Parangolé raiz' durante show nesta sexta

Edcity, Bambam e Nenel - Foto: Agência A Tarde/ Raphael Muller

O show 'Pagodão na Concha', de Saulo Fernandes, nesta sexta,31, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, reservou um momento marcante para os fãs do pagode baiano: o encontro entre Nenel e Bambam.

Os cantores, que formavam dupla em uma das formações mais clássicas da banda Parangolé, nos anos 2000, deixaram as desavenças para trás e uniram novamente as suas vozes em um feat emocionante.

A empolgação foi tanta que eles foram para o meio do público na Concha. Para deixar o momento ainda mais nostálgico, Bambam e Nenel relembraram sucessos da época do Parango, como 'Fera Ferida (Quem Sou Eu)' e 'A Santa', canções do álbum 'A Verdade da Cidade' (2007), considerado um marco na música baiana por abordar causas sociais e a realidade da favela.

Além da Bambam e Nenel, o show de Saulo conta também com as participações de Edcity, Alex Xella e Aila Menezes, com quem o axezeiro dividiu os vocais no projeto 'Quem Me Ensinou'.

Confira: