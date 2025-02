“Não está de brincadeira”, diz Claudia Leitte sobre Carnaval de Salvador

Claudia também aproveitou para convocar os foliões - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

A cantora Claudia Leitte realizou neste sábado, 1º, mais um ensaio de verão no Candyall Guetho Square. A loira, que chegou ao som de marchinhas de Carnaval, mandou um recado para os seus seguidores.

"Eu já quero começar dizendo que no carnaval deste ano a gente não está para brincadeira", disparou.

Claudia também aproveitou para convocar os foliões. "Eu quero vocês coladinhos comigo, grudados em mim todos os dias. A gente já começou a ensaiar várias coisas, mas não vou colocar hoje aqui, e vamos tocar só para quem sair no Blow Out na sexta e quem for no camarote", revelou.

Sai ou não no Carnaval?

A polêmica envolvendo Claudia Leitte e a troca do nome de Iemanjá por Yeshua na música 'Cata Caranguejo' continua rendendo. Agora, o Idafro (Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afrobrasileiras) e a iyalorixá Jaciara Ribeiro pediram ao Ministério Público da Bahia para que a cantora não seja contratada pelo Governo do Estado e Prefeitura de Salvador para shows.

Caso a petição seja aceita pelo MP-BA, a famosa pode, inclusive, ser proibida de cantar no Carnaval de Salvador recebendo dinheiro de verbas públicas.